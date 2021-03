In Italia sospensione di AstraZeneca

Vaccino fermo anche in Francia e Germania L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.

L'Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione - si legge in una nota dell'Agenzia - è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’Aifa, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione. L’Agenzia renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.

La decisione è stata presa anche in Germania e in Francia.

Se le verifiche sgombreranno il campo dai dubbi rilevando che non vi sia nesso di causalità con i casi di trombosi, «si potrà riprendere a vaccinare con AstraZeneca». Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, dopo aver annunciato alla stampa a Berlino lo stop temporaneo al vaccino. «L’Ema dovrà stabilire se e come le nuove conoscenze abbiano effetto sull’autorizzazione del vaccino», ha poi aggiunto. Spahn ha spiegato che la decisione di sospendere AstraZeneca è stata presa «sulla base delle nuove indicazioni dell’Istituto Paul Ehrlich, alla luce dei nuovi casi di trombosi». In Francia la decisione è stata annunciata dal presidente Emmanuel Macron.

«Le scelte compiute e condivise dai principali Paesi europei su Astrazeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l’agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione» ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. La decisione di sospensione delle somministrazioni del vaccino da parte di Aifa è stata assunta dopo un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e Speranza. Durante la giornata Speranza ha avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna.

Sulla vicenda interviene anche la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti: «In ottemperanza alle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ho dato disposizione al direttore generale dell’assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti».

