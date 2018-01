Influenza, 4 milioni di italiani ko «È la peggiore degli ultimi anni»

Influenza, 4 milioni di italiani ko

Con quasi 4 milioni di italiani già allettati, quella attuale è la «peggiore epidemia influenzale degli ultimi 14 anni» e «probabilmente a fine stagione ci saranno più allettati di quanto inizialmente previsto». Mentre il contagio continua la suo corsa, colpendo in una sola settimana 832mila persone, a fare il punto è Walter Ricciardi presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Ci sono anche tre donne in gravidanza tra i 140 casi gravi di influenza confermati da settembre a oggi, mentre sono già ben 30 i decessi. La Lombardia è la regione in cui se ne sono registrati di più: 45 casi gravi e 5 decessi. «La circolazione del virus influenzale quest’anno è molto intensa, superiore anche quella della stagione pandemica del 2009/10 e paragonabile solo alla stagione 2004/05», specifica Antonino Bella del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss e curatore del rapporto epidemiologico Influnet.

«Non c’è dubbio - specifica Ricciardi - che la diffusione dell’influenza quest’anno sia superiore a quanto atteso». Le stime infatti parlavano di un impatto che era stato calcolato attorno ai 5 milioni di casi totali. I dati, aggiunge, «sono eclatanti». Il nuovo bollettino Influnet registra infatti 3 milioni 883 mila contagi avvenuti da inizio stagione fino a metà gennaio, «quindi in un momento in cui il virus ancora sta circolando molto» e ancora ufficialmente con sarebbe stato superato il picco dell’epidemia, momento dal quale in poi i casi cominciano a scendere. In particolare, nella seconda settimana del 2018, il numero degli italiani colpiti dall’influenza è stato pari a circa 832.000. Numero ancora da consolidare ma sostanzialmente stabile rispetto alla prima settimana dell’anno, quando i numeri non consolidati parlavano di 802.000 casi, mentre quelli consolidati di 841.800. Il livello di incidenza in Italia, nella seconda settimana del 2018, sulla base delle segnalazioni dei medici sentinella, è ancora «molto alto» ed è pari a 13,73 casi per mille assistiti.

La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a circa 30,8 casi per mille assistiti. Due i motivi principali di questa alta diffusione dei contagi, chiarisce Ricciardi. «Il primo è che le coperture vaccinali sono state scarse negli anziani, nei sanitari e negli italiani in generale. In secondo luogo, circa il 60% dei vaccini somministrati era trivalente e copriva solo tre ceppi mentre il vaccino quadrivalente, che fornisce copertura anche contro il quarto ceppo, è stato somministrato solo nel 40% dei casi. Questa - puntualizza - è una lezione che deve servirci per il futuro: chi compra i vaccini, ovvero le Regioni, dovrebbe farlo comprando quelli a maggior copertura e non quelli più economici».

