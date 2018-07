Instagram down, fuori servizio

Il social delle foto non funziona Instagram non funziona. Dalla serata di venerdì 13 luglio il social delle fotografie non si aggiorna più. Inaccessibile anche il sito internet.

L’applicazione è offline in molti paesi del mondo tra cui l’Italia, come si può vedere sul sito downdetector, che monitora tutti i malfunzionamenti dei siti internet. I problemi tecnici sembrano essere esplosi intorno alle 20 di venerdì 13 luglio. Quando si prova ad aprire Instagram, compare il messaggio “Impossibile Aggiornare Il Feed” e le foto non vengono caricate. Non è stato pubblicato ancora nessun messaggio ufficiale da parte del social.

