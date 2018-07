Inverte la marcia e una Kawasaki lo centra

Gravi i due motociclisti: sono di Cologno L’incidente a Prevalle nel Bresciano: scontro tra un’auto ferma in coda e una motocicletta in fase di sorpasso.

Si trovano ricoverati in condizioni critiche, a Brescia, i due giovani di Cologno al Serio coinvolti in un grave incidente a Prevalle. La coda che si ferma davanti, la decisione di fare inversione per recuperare la prima uscita dalla tangenziale, la motocicletta che da dietro arriva in sorpasso. Mix micidiale quanto prevedibile, quello che nel pomeriggio di domenica 29 luglio ha coinvolto un’auto e una motocicletta lungo la 45Bis all’altezza di Prevalle, dove la tangenziale scorre in trincea.

Ad effettuare l’inversione di marcia è stato un 55enne residente in città che viaggiava in direzione di Brescia con la nipote 18enne seduta accanto. La sua Lancia Ypsilon era già completamente di traverso sull’opposta corsia di marcia, quando dalla parte di Salò è arrivata una Kawasaki, con sopra due giovani di Cologno al Serio, che l’ha centrata all’altezza della portiera del conducente. La moto è rimasta lì, come il motociclista che ha 35 anni, ed è poi stata spostata perché perdeva benzina dai vigili del fuoco giunti da Salò.

La donna invece, una 39 enne che sedeva sul sellino posteriore, è volata in alto cadendo poi pesantemente oltre l’auto. Ad avere la peggio, i due sulla moto: lui è stato elitrasportato al Civile in condizioni gravissime, lei alla Poliambulanza con l’autolettiga dei volontari di Nuvolento, con un altro codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA