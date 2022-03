Ita Airways, i nomi dei campioni sugli aerei azzurri: c’è anche Giacomo Agostini

Da Roma a Miami e Boston

La nuova strategia è scattata subito, con il primo volo, il Roma-Miami, che ha dato l’avvio al nuovo operativo intercontinentale, che sarà seguito domani dal primo volo Roma Fiumicino - Boston. Entrambi i collegamenti passeranno da 3 a 5 frequenze settimanali nei mesi di aprile e maggio, fino a raggiungere la frequenza giornaliera nel periodo da giugno a settembre. Il 2 aprile partirà il primo volo intercontinentale da Milano Malpensa per New York JFK e da giugno 2022 partiranno le nuove destinazioni da Roma Fiumicino verso Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo Haneda. Obiettivo: conquistare, con il lungo raggio, due dei mercati mondiali principali, gli Stati Uniti ed il Sud America da sempre mete delle vacanze italiane privilegiate e destinazioni con il più alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana. Entrambi i mercati rappresentano anche mete molto importanti per il traffico business e per quello delle merci.

Il sondaggio tra i followers

Novità estive anche per le mete più gettonate del mediterraneo, con nuovi voli verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia, con destinazioni come Lampedusa, Pantelleria, Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca. Mentre inoltre scatta «Volare», il nuovo programma di fidelizzazione con servizi e prodotti messi a disposizione dei clienti, con già circa 275.000 iscritti, ad accompagnare i viaggiatori ci sarà il connubio tra gli aerei con livrea azzurra che omaggiano lo sport italiano. Pochi giorni fa è terminato, infatti, il sondaggio «Naming Azzurri», l’iniziativa «che ha riscosso grande successo» di Ita, che ha chiesto ai suoi followers di candidare nuovi nomi di campioni e campionesse azzurri, non in attività, a cui intitolare gli aerei, da affiancare agli aeromobili già intitolati ed in esercizio: Paolo Rossi, Pietro Mennea, Gino Bartali e Fausto Coppi. Dalle numerose candidature Ita ha scelto altri 22 campionissimi , tra i quali Giuseppe e Carmine Abbagnale, il bergamasco Giacomo Agostini, Roberto Baggio, Deborah Compagnoni, Alessandro Del Piero, Adriano Panatta, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Gigi Riva, Valentino Rossi, Sara Simeoni, Gustav Thoeni, Alberto Tomba, Francesco Totti ed il compianto Marco Simoncelli.