Italia, balzo del Covid: 4.458 casi

Si è tornati al livello nazionale di aprile Nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute.

Con 4.458 casi in più di contagi Covid in un giorno l’Italia è tornata al livello dei picchi di aprile: il 3 aprile, infatti i casi furono 4.584, il giorno dopo arrivarono al top del mese con 4.805 per poi scendere progressivamente ma con il picco del 12 aprile con 4.694 contagi.Va sottolineato, però, che ad aprile i decessi giornalieri erano ancora centinaia: il 4 aprile, ad esempio, furono 681.

«In Italia si è ormai rotto quello che gli esperti hanno definito “l’argine” della pandemia, ossia il valore soglia del 3% che indica il rapporto fra casi positivi e tamponi fatti» ha detto all’Ansa il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook «Coronavirus: Dati e analisi scientifiche». Il superamento di questo valore spiega l’impennata dei casi che si è registrata il 7 ottobre.

Giovedì 8 ottobre i casi sono aumentati con 4.458 casi e con 120mila tamponi effettuati.Il picco ancora in Campania con 757 casi. Numeri alti anche in Veneto (+491) e Puglia (+248), mentre in Sicilia cresce il numero degli ospedalizzati.

Nel frattempo è stato cancellato l’obbligo di sottoporsi a tampone per coloro che entrano in Italia provenienti dalla Croazia. La misura di sicurezza è abolita a partire da giovedì 8 ottobre ed è estesa, secondo quanto si apprende, anche ai cittadini che entrano in Italia provenienti da Malta e dalla Grecia. Fino al 7 ottobre vigeva l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico all’ingresso in Italia.

