La donna di Nembro a Manerbio: sto bene

Salgono a 20 i casi di contagio a Bergamo «Ho la febbre ma nessun sintomo di polmonite. Le mie condizioni sono buone». Lo ha detto al Giornale di Brescia la ginecologa di 36 anni medico all’ospedale Manerbio e positiva al coronavirus.

La donna, è originaria di Nembro e ha avuto contatti con il 51enne di Pontevico, primo caso bresciano di coronavirus. «Non so come ho fatto a contrarre il virus. Non credo nella Bergamasca» ha detto la donna. Il marito, anche lui medico ma in un altro ospedale della provincia di Brescia, è stato messo precauzionalmente in quarantena.

Ecco nel dettaglio il numero di casi provincia per provincia, in tutte le regioni colpite dal coronavirus..

LOMBARDIA: Lodi 128, Cremona 57, Pavia 27, Bergamo 20, Milano 8, Monza Brianza 4, Brescia 2, Sondrio 3, positivi in fase di ospedalizzazione/isolamento 9.

VENETO: Padova 40, Venezia 8, Treviso 2. In attesa di aggiornamento 21

EMILIA ROMAGNA: Piacenza 20, Parma 4, Modena 5, Rimini 1

PIEMONTE: Torino 3

TOSCANA: Firenze 1, Pistoia 1

TRENTINO ALTO ADIGE: Bolzano 1

LIGURIA: Savona 1, La Spezia 1

SICILIA: Palermo 3

MARCHE: Ancona 1

LAZIO: Roma 3.

