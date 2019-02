La grinta «mondiale» di Sofia Goggia

«Orgogliosa di gareggiare per l’Italia» Oggi alle 12.30 supergigante per i mondiali di Are in Svezia. In pista con il numero 3. Il post su Instagram, un mese fa ai Piani di Bobbio «non sapevo se ce l’avrei fatta».

«Spero che la vittoria dello scorso anno in coppa mi porti bene anche a questo Mondiale. Questa è una pista che mi ha dato tanto. Voglio davvero godermi questo Mondiale». L’edizione numero 45 assegna oggi le sue prime medaglie. Sarà il superG femminile ad aprire le ostilità ad Are, in Svezia. E sarà subito Sofia Goggia. La grande attesa in casa azzurra – ore 12,30 diretta Rai2, Raisport ed Eurosport – si presenterà al cancelletto con lo stesso approccio che le ha consentito di sfiorare i 100 punti due volte in due giorni nelle veloci di Garmisch, in Germania.

Sofia su Instagram ha fatto un lungo post per dire di quanta forza gli abbiano dato i tifosi nel recuperare dall’infortunio e poter essere presente ai mondiali. Come quella volta ai Piani di Bobbio quando uno sconosciuto le ha chiesto se ce l’avrebbe fatta. L’applauso di tutto il rifugio quel giorno insieme alla sua grinta e volontà a essere di nuovo in gara hanno fatto il resto e oggi Sofia sarà al cancelletto per inseguire il sogno di una medaglia.

