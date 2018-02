La neve manda Roma nel caos

Dalla Lombardia pronti uomini e mezzi Caos e scuole chiuse a Roma a causa delle neve caduta nella notte di domenica sulla Capitale. Colonna mobile della Protezione civile pronta a partire in aiuto.

L’assessore alla Protezione civile Simona Bordonali ha confermato che cinquanta persone sono pronte a partire verso Roma per dare assistenza ai colleghi della Capitale. «La colonna mobile regionale è pronta a partire per Roma e a dare una mano per risolvere i problemi derivati dalle nevicate – spiega l’assessore -. Alla richiesta di disponibilità da parte del Dipartimento abbiamo risposto subito in maniera positiva. Se ci chiamano, sono disposti a partire in mezz’ora fino a 50 operatori di protezione civile e una serie di mezzi con pala e fresa».

Ecco i mezzi messi a disposizione: Terna; bobcat cingolato; due bobcat gommati; un camion; una piattaforma per lavoro aereo; due frese manuali a turbina; un merlo con eventuale pala; due moto carriole con pala.

