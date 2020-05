La sorpresa lungo il sentiero - Video

Incontro ravvicinato con gli stambecchi Incontro ravvicinato con un gruppo di stambecchi a Vezza d’Oglio in Val Camonica.

Lo stambecco: un animale simbolo delle Alpi. Vive per gran parte dell’anno oltre il limite della vegetazione arborea, su ripide pendici erbose e balze rocciose. Solamente in primavera è possibile osservarlo a quote relativamente basse. In questo periodo, infatti, il precoce ricaccio vegetativo dei pascoli di fondovalle rappresenta un forte richiamo per gli animali dopo la lunga penuria invernale.

Ecco in questo video, che ci ha inviato un nostro lettore, un gruppo di stambecchi a Vezza d’Oglio in Val Camonica. Potremmo definirlo un incontro super ravvicinato come si vede dalle immagini.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

