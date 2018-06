L’amicizia e la passione per le motociclette

Tragedia a Esine, il dolore in Valle Seriana Lo schianto delle due moto sulla Statale 42 della Val Camonica: morto un centauro di Parre, gravi la moglie e l’amico.

L’impatto è stato talmente devastante che la Honda sulla quale viaggiavano Lorenzo Furgeri e Rosanna Zanotti, 47 anni lui e 48 lei, marito e moglie di Parre, si è letteralmente spezzata in due. Per Lorenzo, autista di mezzi pesanti,che era alla guida, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Grave la donna (direttrice dell’asilo di Parre) così come è grave un loro amico che viaggiava, poco distante, in sella a un’altra moto, una Kawasaki: Pasquale Epifani, 59 anni, di Clusone. Alle 14,30 di sabato 9 giugno le loro due moto si sono scontrate con un’auto che viaggiava nella direzione opposta, una Peugeot 2008 condotta da un sessantunenne di Rovetta, che ha riportato soltanto qualche contusione. Le due moto viaggiavano verso la valle Camonica, l’auto procedeva nella direzione opposta, lungo la statale 42. Lo schianto alle porte di Esine.

