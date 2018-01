Lascia la bimba di 2 anni in auto

«Dormiva, mi dispiaceva svegliarla» È successo in un centro commerciale di Brescia. La piccola se ne stava beata sul seggiolino

Dormiva talmente bene che la mamma ha pensato bene di non svegliarla. E fin qui nulla da eccepire. Solo che la donna aveva una commissione da fare in uno dei negozi del vicino centro commerciale a Brescia e si è allontanata il tempo necessario lasciando la piccola in auto nel mondo dei sogni. Qualcuno si è accorto, si è allarmato - come racconta il Giornale di Brescia - e ha chiamato il 112. Quando però la pattuglia della Volante è arrivata sul posto non c’era più traccia dell’auto.

La donna è stata però rintracciata in seguito e ai poliziotti ha detto che la figlia «era serena, dormiva pacifica e io mi dovevo allontanare per pochissimo. Mi dispiaceva svegliarla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA