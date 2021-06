Lavori in via Verdi e San Bernardino

Aperti i cantieri, code in città Iniziati oggi, lunedì 21 giugno, i lavori in due zone della città: in via Verdi per la posa del teleriscaldamento e in via San Bernardino per il consolidamento del ponte ferroviario. Code in mattinata in particolare lungo via San Giovanni

Iniziati oggi, lunedì 21 giugno, i lavori in due zone della città: in via Verdi per la posa del teleriscaldamento e in via San Bernardino per il consolidamento del ponte ferroviario. Code in mattinata in particolare lungo via San Giovanni, con un «tappo» all’altezza del Palazzetto dello Sport. Dalle 8 alle 9 il momento più critico, i disagi continuano tuttora ma con meno auto in coda. La polizia locale è sul posto per regolare la viabilità.

Una modifica lunga, dalle 8 di lunedì e fino al 26 settembre, quella su via Verdi. La società A2a avvierà lo stesso tipo di cantiere che da qualche settimana riguarda via Corridoni, dove il traffico in uscita dalla città viene dirottato sulla circonvallazione. Per quanto riguarda via Verdi, tra le vie Sant’Elisabetta e Pignolo, è istituito un senso unico di marcia in direzione di via Battisti, in uscita dalla città, verso il parco Suardi. La Polizia locale ha previsto anche il divieto di transito pedonale, come usa in questi casi, deviando i pedoni sull’altro lato della strada. Chi invece proviene dal parco Suardi, arrivato all’incrocio con via Pignolo, dovrà svoltare a destra, perché via Verdi non è percorribile in quel senso di marcia. Per raggiungerla sarà necessario fare il giro largo, passando dalle rotonda delle Muraine, via Frizzoni, Camozzi e poi, arrivati a Porta Nuova, svoltare a destra in viale Roma e ancora a destra, imboccando via Petrarca e poi via Verdi.

Divieto di accesso anche in via San Giovanni, limitazioni in piazzale Tiraboschi (davanti al Palazzetto dello sport) e in piazzetta Largo Montelungo, con divieto di sosta h24 con rimozione forzata in «tutti gli stalli rientranti nell’area di cantiere per procedere alle operazioni di stoccaggio dei materiali e sosta mezzi di cantiere», si legge nell’ordinanza dei vigili.

In via San Bernardino, per lavorare sull’omonimo sovrappasso, sono previste modifiche alla viabilità fino al 21 luglio. Il cantiere è articolato su due fasi, una per ogni direzione di marcia. Da lunedì 21 giugno si parte in direzione periferia, con divieto di transito per tutti i mezzi (ad eccezione dei residenti che hanno l’accesso carrale proprio prima del ponte) e strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’area di cantiere (i pedoni saranno indirizzati sull’altro lato della strada).

