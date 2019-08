Le Mura Patrimonio dell'Umanità

Dopo due anni mancano targa e cartelli Il riconoscimento dell’Unesco nel 2017, ma a oggi il ministero dei Beni culturali non ha ancora provveduto a inviare la targa. Per i cartelli ottenuti i fondi, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per realizzarli.

A due anni dal riconoscimento Unesco, più ombre che luci per le Mura. Ancora non si è vista la targa in bronzo che indichi che sono Patrimonio dell’umanità. Si pensava di affiggerla su Porta San Giacomo, ma «il ministero per i Beni e le attività culturali a oggi non ha ancora provveduto a inviarla», fanno sapere dal segretariato del sito, guidato da Giovanni Cappelluzzo. E i nuovi cartelli segnaletici, indispensabili per indirizzare i visitatori alla scoperta delle Mura e della città antica? «Abbiamo ottenuto i fondi da un bando regionale, il 13 agosto ci sarà l’aggiudicazione e ci vorranno un paio di mesi per realizzarli – spiega Cappelluzzo –. Saranno 120 in tutto tra extraurbani, urbani e pannelli esplicativi installati in punti specifici della fortezza».

