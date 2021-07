Legambiente, la Goletta dei Laghi trova le torbiere del Sebino inquinate La Riserva Naturale tra Clusane e Sulzano sulla sponda bresciana del lago presenta forti cariche batteriche.

Nell’ambito delle analisi condotte dalla campagna Goletta dei Laghi di Legambiente sul lago d’Iseo è stato prelevato un campione anche nella riserva delle Torbiere del Sebino, riserva naturale riconosciuta dalla convenzione internazionale di Ramsar, nelle vicinanze del monastero di San Pietro in Lamosa a seguito di una segnalazione pervenuta al servizio SOS Goletta di Legambiente. Le analisi hanno rilevato una forte carica di enterococchi intestinali, indice della presenza di scarichi non depurati, una situazione che va tenuta monitorata e sulla quale Legambiente intende andare a fondo.

«Il fenomeno era già stato registrato alcuni anni fa dall’Arpa su nostra segnalazione – spiega Silvio Parzanini, presidente di Legambiente Franciacorta –

I risultati riportati da Goletta dei Laghi sono l’ennesima dimostrazione che le acque della riserva sono inquinate per la presenza di scolmatori della condotta

Sappiamo che è allo studio un progetto che chiediamo di conoscere, perché, per essere davvero efficace deve essere posto all’esterno della Riserva e trovare un’altra soluzione per il troppo pieno. L’area è riconosciuta come di pregio non solo per il complesso architettonico di San Pietro in Lamosa datato all’anno 1083, ma anche per la presenza di diverse specie di uccelli e pesci e ha bisogno di interventi concreti e risolutivi.

È da poco stato ripristinato il depuratore di Paratico, che per molti anni non ha funzionato inquinando pesantemente il fiume Oglio, ci è voluta una nostra denuncia perchè Acque Bresciane trovasse i fondi per ristrutturato. Chiediamo alla stessa società e ai tre Comuni un intervento rapido ed efficace per impedire ai reflui fognari di essere scaricati nella riserva delle Torbiere, vero scrigno di biodiversità gioiello posto tra Franciacorta e lago d’Iseo, punto di attrazione di un turismo attento alla natura, di richiamo internazionale. Pesa negativamente la gestione infausta della riserva da parte dell’attuale presidenza e direzione: è ora che le istituzioni intervengano affinché a guidarla siano persone capaci e preparate».

