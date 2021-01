Lotteria Italia, stasera l’estrazione

130 i premi per un totale di oltre 12 milioni Come da tradizione è in programma nella serata dell’Epifania, l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020, anche se quest’anno c’è da registrare un drastico calo dei tagliandi venduti, pari soltanto a 4,6 milioni, il dato peggiore dal 1978, ha sottolineato l’agenzia specializzata Agipro.

L’estrazione avverrà in seduta pubblica sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni presso la sede dell’Agenzia dogane e monopoli (Adm), a Roma, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

Quest’anno oltre ai biglietti della Lotteria sono stati distribuiti premi giornalieri per 780 mila euro, comunicati nel corso del programma tv «Soliti Ignoti - Il Ritorno» ed è proprio nell’ambito di questa trasmissione che verranno annunciati i biglietti vincenti, compresi i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni; quelli invece di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli anche in quest’occasione tiene a ricordare che «alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non sarà applicata alcuna forma di ritenuta o prelievo, accreditando così per intero ai vincitori le somme corrispondenti ai premi stabiliti».

Alle 22 il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione ha stabilito «di attribuire un totale di 130 premi per un importo complessivo di oltre 12 milioni e 500 mila euro.In questa edizione sono stati venduti circa 4,6milionidi biglietti».

I premi dei 130 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.000.000

3° Premio € 1.000.000

4° Premio € 500.000

5° Premio € 250.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 25 premi da € 50.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 100 premi da € 25.000

Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 50.500 euro.L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it .

Per la prima volta dal 2006, non ci sono le grandi città - come Roma o Napoli, che nelle ultime 24 edizioni hanno portato a casa il primo premio in ben 11 occasioni - tra le 5 località che si contenderanno il premio da 5 milioni di euro dell’edizione 2020. In lizza, ricorda Agimeg, troviamo Cavarzere, in provincia di Venezia, unica rappresentante del Nord Italia, Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, e Pesaro, nelle Marche, per il Centro, infine Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e Prizzi, in provincia di Palermo, per il Sud.

