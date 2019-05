Malore alla festa del paese

Muore a 65 anni l’ex vigilessa Marialuisa Simoncini si è sentita male mercoledì sera mentre era con parenti e amici alla frazione Pascolo di Calolziocorte.

Vivo cordoglio a Monte Marenzo e Calolziocorte per la morte improvvisa dell’ex vigilessa Marialuisa Simoncini, 65 anni, deceduta nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio per un malore di carattere cardiovascolare. Si trovava assieme a famigliari e amici mercoledì sera alla festa patronale della frazione Pascolo di Calolziocorte, quando si è sentita male.

Subito si è compresa la gravità della situazione e sono stati allertati i soccorsi. Il personale medico ha cercato di stabilizzare le condizioni della donna e poi ha provveduto a trasportarla con l’ambulanza all’ospedale di Lecco. Dopo i primi accertamenti medici le sue condizioni sembravano essere migliorate, ma con il passare delle ore il suo quadro clinico si è fatto critico e non ce l’ha fatta.

Marialuisa Simoncini era molto conosciuta nella zona: è stata per tanti anni dipendente del comune di Calolziocorte. Inizialmente come vigilessa del corpo di polizia municipale – la prima del Comune – poi incaricata di altre mansioni nell’amministrazione. Quando, agli inizi anni ’80, Calolziocorte faceva parte della provincia di Bergamo, Simoncini aveva prestato servizio come agente di polizia locale anche per l’ente provinciale bergamasco.

L’ex vigilessa, oltre alla mamma, lascia il figlio Samuel, sposato e papà di tre bambini, e il compagno Sergio. I funerali sono stati fissati per sabato 1 giugno nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo alle 16.

