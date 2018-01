Mamma, papà e due bimbi di 2 e 6 anni Sono le vittime dell’incidente in A21

Mamma, papà e due bimbi di 2 e 6 anni

Erano diretti a Verona per qualche giorno di vacanza. Mamma, papà e due figli di 2 e 6 anni sono le vittime dell’incidente avvenuto martedì sull’autostrada A21 in provincia di Brescia. La Kia Sportage su cui viaggiavano è stata travolta da un tir piombato su di loro all’improvviso, schiacciando l’auto contro la cisterna che ha subito preso fuoco scatenando l’incendio. Si tratterebbe di una coppia di trentenni di Saint Vallierde Thiey, cittadina di poco più di duemila abitanti, nell’entroterra della Costa Azzurra, a una quindicina di chilometri da Grasse. Secondo i quotidiani francesi, l’ospedale francese avrebbe istituito una task force per offrire sostegno psicologico ai parenti delle vittime, residenti a Magagnosc. La notizia della morte della famiglia è stata annunciata ai parenti dal sindaco Jérôme Viaud, accompagnato da alcuni gendarmi.

