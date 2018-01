Scuolabus si ribalta

Feriti 23 bambini a Mantova Fortunatamente nessuno dei coinvolti sarebbe grave ma l’intervento di soccorso è attualmente in corso.

A bordo dello scuolabus, un pullman dell’Apam da 50 posti, c’erano 28 bambini. Sei di loro sono già arrivati al pronto soccorso di Mantova, tre in codice giallo e tre in codice verde. Le loro ferite non destano preoccupazioni. Sono stati trasportati, invece, con l’elisoccorso all’ospedale di Brescia, in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita, l’autista del pullman, colto forse da un malore, e una bambina con un trauma cranico.

Sul posto dell’incidente è stato allestito un posto medico avanzato per la cura degli altri 20 bambini, tutti non gravi e per i quali è stato deciso di non inviarli al pronto soccorso dell’ospedale.

L’incidente a Castellucchio, in provincia di Mantova. Sul posto sono arrivate 7 ambulanze un’automedica e 2 elicotteri da Brescia. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’autista si sia sentito male perdendo il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Sullo scuolabus viaggiavano i bambini delle scuole elementari e medie di Castellucchio che stavano tornando a casa dopo il primo giorno di scuola post vacanziero. Il traffico è bloccato e regolato dalla Polizia stradale di Mantova. A dar man forte anche i Vigili del Fuoco.

