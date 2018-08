Mattarella: tragedia inaccettabile

Dolore e commozione a Genova «Sono momenti di dolore condiviso da tutta l’Italia che dimostra unità in questo stato d’animo. Le parole vanno spese in questa direzione perché il Paese unito rende più forte l’accertamento della verità che va perseguita con rigore». Così il presidente della Republica, Sergio Mattarella, subito dopo i funerali per le vittime del crollo del ponte Morandi.

«Una tragedia che ha coinvolto tanti, inaccettabile, anche per questo ci sono tre impegni che vanno adesso onorati: quello di vicinanza ai familiari, ai feriti, alle famiglie che hanno dovuto lasciare le abitazioni; l’impegno per l’accertamento sollecito della verità, l’impegno di assicurare la sicurezza dei trasporti al Paese», ha aggiunto il Capo dello Stato.

Si sono svolti a Genova i funerali di Stato per 19 delle 41 vittime del crollo del ponte Morandi. In prima fila il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Conte. Il disastro, ha detto l’arcivescovo di Genova, cardinale Bagnasco, «ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova».

«La ferita è profonda, e «la giustizia doverosa non cancellerà la tragedia», ma la città «non si arrende: l’anima del suo popolo continuerà a lottare e sapremo trarre dal nostro cuore il meglio». Applausi alla lettura del nome delle vittime ed al momento in cui il cardinale ha citato i vigili del fuoco e la loro «professionalità generosa». In città le campane delle chiese hanno cominciato a suonare a morto all’inizio della cerimonia, durante la quale anche i negozi sono rimasti chiusi. Fermi pure i lavori nel porto.

Nonostante la tragedia e il dolore, «proprio dentro a questa esperienza, che tutti in qualche modo ha toccato, si intravede un filo di luce. Quanto più ci scopriamo deboli ed esposti, tanto più sentiamo che i legami umani ci sono necessari: sono il tessuto non solo della famiglia e dell’amicizia, ma anche di una società che si dichiara civile». Lo ha detto l’arcivescovo di Genova, il card. Angelo Bagnasco, nell’omelia dei funerali si Stato. «Gesù mostra che di Dio ci possiamo fidare anche se non sempre ci sono chiare le vicende umane. La fede, infatti, non dissipa tutte le nostre tenebre, ma illumina il cammino passo dopo passo, giorno dopo giorno. La sua risposta ai nostri tormenti - ha detto il vescovo - è innanzitutto una presenza che ci accompagna: Gesù crocifisso, e la Madonna sotto la croce del Figlio, sono l’immagine e il segno più evidenti che il Signore non ci abbandona, ma ci precede». E una frase simbolo: «Guardando a Dio eviteremo la disperazione e tornare a guardare con coraggio, potremmo guardarci gli uni gli altri figli dello stesso padre. Potremmo rinnovare la fiducia reciproca e consolidare la vicinanza, potremmo costruire ponti nuovi e camminare insieme».

Intanto sale a 41 vittime il bilancio del crollo del ponte Morandi a Genova. L’auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie. La vettura è stata individuata nella notte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera. Intanto Albert, il tedesco che era inserito nell’elenco dei dispersi, ha telefonato alla Prefettura per far sapere che è vivo e sta bene. Ora l’unico disperso è il genovese Mirko Vicini, operaio di Amiu, la municipalizzata dei rifiuti, che era nel capannone dell’azienda investito dal crollo.

