Maxi frode fiscale nel settore carburanti

Oltre 65 milioni di euro scoperti dalla Gdf È scattata all’alba di mercoledì 10 gennaio la maxi operazione della Guardia di Finanza chiamata Free Fuel.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno eseguendo, in diverse Province italiane, 7 custodie cautelari in carcere e 2 misure interdittive, nei confronti di un’associazione per delinquere dedita ad una maxi frode fiscale, per oltre 65 milioni di euro, nel settore dei carburanti con interessi della camorra: ciò consentiva un maggior margine di guadagno agli esercenti dei distributori stradali. I dettagli dell’operazione saranno illustrati mercoledì 10 gennaio, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Brescia.

