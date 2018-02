Michela Moioli trionfa in Germania

Avviso «olimpico» alle avversarie Michela Moioli c’è ed è più in forma che mai. La bergamasca ha conquistato il sesto podio consecutivo in Coppa del Mondo di snowboard cross.

Sulla pista di snowboardcross di Feldberg, la campionessa azzurra mostra il suo ottimo stato di forma e non lascia nessuno spazio alle avversarie, vincendo nettamente l’ottava gara della sua carriera. La bergamasca parte bene anche nella finale e non rischia nulla, precedendo la canadese Zoe Bergermann e la francese Julia Pereira de Sousa Mabileau. Buona gara anche per Raffaella Brutto che termina al quinto posto, vincendo la finale di consolazione davanti alla francese Chloe Trespeusch. E proprio il sesto posto della Trespeusch permette a Moioli di allungare nella classifica di Coppa e consolidare il pettorale giallo di leader, conquistato la scorsa settimana a Bansko. Ora la lombarda è a 5630 punti, ben 630 in più della francese. «Oggi mi sentivo davvero bene, mi sentivo consapevole dei miei mezzi, e questa nuova sensazione mi dà calma e tranquillità, che è quello che serve per vincere - spiega al traguardo l’azzurra - Io devo stare tranquilla, concentrarmi su quello che di me va bene e non avere foga di fare risultato. E lo stesso continuerò a fare anche in Corea. So che ci arriverò con un pò più di pressione, ma io guardo quello che devo fare io e vado avanti per la mia strada». «La classifica di Coppa è molto importante e io credo che sia sbagliato concentrarsi solo sull’Olimpiade. Alcune atlete hanno deciso di saltare queste gare e sono fatti loro, io sfrutto anche questa occasione che è molto importante».

