Moglie e marito sbalzati dalla moto

Grave la donna di 50 anni È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna di Como Stefania Plebani, cinquantenne titolare dell’omonimo negozio di generi alimentari, nella frazione Sala di Calolziocorte in via SS. Cosma e Damiano 70.

Domenica la donna è stata coinvolta assieme al marito Massimo Valsecchi in un incidente. È verso le 16, a Piuro in Valtellina, nelle vicinanze di Chiavenna sulla strada statale 37. I due coniugi, in sella a una moto BMW di grossa cilindrata e stavano tornando a casa dopo un’escursione a Livigno, attraverso il passo dello Spluga, quando si sono scontrati con una Ford Fiesta, guidata da una romena, residente a Lecco. Nello scontro hanno avuto la peggio i coniugi che sono stati sbalzati dalla moto finendo sull’asfalto. Sono stati portati all’ospedale di Chiavenna: codice giallo per il marito e rosso per la moglie, che è poi stata trasferita all’ospedale di Como, dove si trova per un grave politrauma al capo.

