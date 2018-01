Nadia Toffa torna in diretta a «Le Iene»

«Ho avuto paura di perdere i miei cari» «Io non ho paura di niente e ho scoperto che non ho paura neppure di morire». La conduttrice e inviata de «Le Iene» Nadia Toffa parla così in un’intervista esclusiva, in onda domani a Verissimo (ore 16 su Canale 5), dopo il malore che il 2 dicembre scorso ha fatto temere per la sua vita.

A tutti i fan che aspettano il suo ritorno Nadia annuncia: “Torno in diretta a Le Iene dall’11 febbraio. Non vedo l’ora di rivedere tutti». Ai microfoni del talk show confida: «Ho avuto solo paura per i miei genitori, le mie sorelle, i miei amici perché non erano pronti a perdermi. I miei genitori in rianimazione cercavano di darmi sicurezza, di tranquillizzarmi, ma io capivo che erano preoccupatissimi»

