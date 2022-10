Nel fine settimana entra in vigore l’ora solare. Lancette indietro di 60 minuti

Torna l’ora solare e almeno per il momento salutiamo l’ora legale. Significa che avremo un’ora di sonno in più questo fine settimana perché gli orologi dovranno essere spostati 60 minuti indietro .

Si guadagnerà quindi un’ora di sonno. Ma si perderà un’ora di luce la sera. Un notizia non certo troppo buona per questo inverno che si preannuncia carissimo dal punto di vista energetico, anche se sul tema degli aumenti dei consumi dovuti al passaggio i pareri sono discordi.

Il sistema alternato, 5 mesi di ora solare e 7 mesi di ora legale, è stato introdotto in Italia nel 1966. Ma da alcuni anni è messo in discussione.

In realtà il Parlamento europeo nel 2019 votò a grande maggioranza, l’84%, per abolire dal 2021 il passaggio dall’ora legale all’ora solare ma poi è arrivata la pandemia e tutto si è fermato. Era stata approvata una direttiva che rinviava ai singoli Stati la scelta su come comportarsi ma per ora nessun paese ha preso una decisione in merito.