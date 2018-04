Nidi gratis, si amplia il numero di famiglie

La Regione stanzia tre milioni di euro in più La misura riguarderà circa 1.200 famiglie in più in tutta la Lombardia: l’annuncio nella prima seduta di Giunta regionale.

Si amplia il numero di famiglie che potranno beneficiare della misura dei Nidi gratis promossa dalla Regione Lombardia: lo ha annunciato il presidente Attilio Fontana nella prima seduta della Giunta regionale della Lombardia.

Sono stati stanziati – ha spiegato Fontana nella conferenza stampa post Giunta insieme all’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini –, con una variazione di bilancio, t re milioni di euro per aumentare il numero di posti disponibili gratuitamente negli asili nido pubblici o privati convenzionati con il pubblico di circa il 15%, pari a 1.200 posti in più per il prossimo anno in tutta la regione.

