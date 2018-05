Nuova bomba d’acqua a Pisogne

Strade allagate dopo i danni di domenica Una nuova bomba d’acqua si è abbattuta su Pisogne e la zona del lago d’Endine. Un violento temporale che ha causato problemi alla viabilità.

Strade allagate, traffico rallentato per l’acqua che si è riversata sulle strade principali di Pisogne. Problemi alla circolazione e probabili nuovi danni nelle zone agricole del Sebino dopo quelli causati domenica. Continua quindi l’eccezionale ondata di maltempo sulla media provincia. Devastanti le conseguenze di precipitazioni così violente, in particolare nella zona del medio Sebino e della Val Serina.

Sulla litoranea del lago tra Riva di Solto e Tavernola domenica sono infatti scesi sei smottamenti, in mezzo ai quali sono rimasti bloccati diversi automobilisti; a Fonteno è stato danneggiato il ponte che conduce al paese e il centro abitato è rimasto isolato; in Val Cavallina bloccata per un paio d’ore la provinciale che da Endine va verso Monasterolo. L’acqua, esondando dalle vallette laterali, ha rotto gli argini e allagato box e scantinati.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA