Olimpiadi, Ruggero Tita e Caterina Banti: è oro storico per la vela italiana Nella mattinata di martedì la coppia mista italiana ha controllato i rivali britannici, il sesto posto nell’ultima regata basta agli azzurri per diventare campioni olimpici.

È una medaglia storica quella di Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe Nacra 17 della vela.

Si tratta infatti del primo oro olimpico ’mistò, cioè di un team formato da uomini e donne, vinto dall’Italia alle Olimpiadi. In precedenza l’Italia aveva conquistato un argento a Mosca 1980 nel concorso completo dell’equitazione.

Per quanto riguarda Tita è anche il primo oro olimpico vinto da un atleta della provincia di Trento nei Giochi estivi.

«Sono passati 21 anni dall’oro di Alessandra Sensini a Sydney e ben 69 da quello precedente di Saulino e Rode a Helsinki: questo per far capire la portata dell’impresa di Caterina e Ruggero». Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando l’oro nel Nacra 17 di vela da parte di Caterina Banti e Ruggero Tita. «Ancora più importante, il fatto che questa sia la prima medaglia di sempre dell’Italia in una specialità mista: mai era successo prima, in nessuno sport.

Tita e Banti sono due ragazzi troppo seri, la federazione e i tecnici hanno fatto un lavoro eccezionale. Quando il Cio mi ha fatto scegliere quale cerimonia andare a premiare, ho scelto la loro. Non avevo dubbi che avrebbero vinto. Il loro oro farà da traino a tutto il movimento della vela, vedrete che boom di tesserati. Viva la vela».

© RIPRODUZIONE RISERVATA