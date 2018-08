Perché Facebook cancella i post?

Presunto spam, ma è un bug Perché scompaiono i post pubblicati su Facebook? Dalla mattina di giovedì 23 agosto molti utenti si sono visti cancellare i post a causa di presunto spam.

Si tratta di un problema a livello globale, non solo italiano. Vengono cancellati non solo i post sul proprio profilo personale, ma anche quelli delle pagine. Non conta l’argomento di cui si parla né tanto meno il formato, che sia testuale, link, video o foto. Molto probabilmente si tratta di un bug causato dall’aggiornamento di alcune impostazioni oppure la grafica delle pagine. Pare inoltre che una volta segnalato a Facebook che il post non è spam, il contenuto venga ripristinato.

