Perdita di olfatto e gusto?

Un questionario e una ricerca È nato un Consorzio internazionale di ricercatori per studiare la perdita di olfatto e gusto. Un questionario per una ricerca sul coronavirus.

In risposta alla casistica registrata nelle ultime settimane che riporta una perdita di olfatto e gusto in persone risultate positive al Covid-19, più di 500 ricercatori provenienti da 38 Paesi hanno costituito il Global consortium for chemosensory research (GCCR), un consorzio internazionale che ha l’obiettivo di valutare le possibili relazioni tra malattie respiratorie (compreso il Covid-19) e i loro effetti su gusto e olfatto. A coordinare i lavori del consorzio è proprio una ricercatrice italiana, la dott.ssa Valentina Parma, che al momento lavora alla Temple University a Philadelphia.

Più di trenta ricercatori e medici provenienti da università e ospedali distribuiti in tutto il territorio italiano,nonché ricercatori italiani che lavorano all’estero, si sono uniti a questo progetto. La prima iniziativa lanciata dal Consorzio è un questionario online rivolto a tutti i pazienti che hanno o hanno avuto malattie respiratorie, quali influenza stagionale e raffreddore, o Covid-19. Il questionario è disponibile sul sito ufficiale del GCCR in inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese e verrà presto tradotto in altre lingue.

Si compila in 15 minuti circa e la partecipazione è volontaria. Le informazioni, raccolte in tutti i Paesi nel rispetto delle norme sulla privacy e la protezione dei dati, verranno archiviate in un unico database accessibile all’intera comunità scientifica.

Il questionario non ha scopi diagnostici né terapeutici, ma rappresenta una immancabile occasione per fornire informazioni utili alla ricerca e così contribuire a studi interdisciplinari e trans-culturali su scala globale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA