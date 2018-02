Petosino piange Fernanda Giuliani

«Mamma solare», l’abbraccio dei 9 figli Un male incurabile contro il quale combatteva da tre anni non le ha dato scampo. Fernanda Giuliani, 55 anni, è morta martedì mattina alle 7 nella sua casa di Petosino circondata dal marito Davide e dai familiari: nove figli, due generi e due nipotini.

«È volata in cielo la nostra Ferdi»: sono le prime parole che Davide dice alle decine di persone che da martedì mattina raggiungono la casa della famiglia Bonfanti in via Poldo Gasparotto. Un via vai incessante, perché i Bonfanti sono molto conosciuti in paese.

Fernanda, originaria di Villa d’Almè, e Davide avevano avuto prima Noemi, che oggi ha 31 anni, poi Miriam (28), Ester (26), mamma di due bimbi, Isaia di 20 mesi e Andrea di 5 mesi, Samuele (24), Giosuè (23), i gemelli Amos Beniamino ed Efrem (19), Deborah Anna (16) e Susanna (15). Giovedì tutta la comunità di Petosino si è fermata per partecipare ai funerali di Fernanda Giuliani.

