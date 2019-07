Precipita dal tetto di una casa a Varedo

Gravissimo muratore 44enne valdimagnino Stava lavorando alla ristrutturazione di una villetta in Brianza. Avrebbe fatto un volo di 6 metri: ricoverato all’ospedale di Monza in condizioni critiche.

È caduto dal tetto di una villetta in ristrutturazione, precipitando da un’altezza di circa 6 metri. Adesso il 44enne, muratore di Sant’Omobono Terme, si trova ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato trasportato d’urgenza per via dei traumi riportati.

L’infortunio si è verificato martedì mattina in via Fontana a Varedo, Comune di poco più di 13 mila abitanti in provincia di Monza-Brianza.

