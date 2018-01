Preso a pugni fuori dalla discoteca

Grave trauma facciale per 19enne di Iseo Una rissa fuori da una delle discoteche più note nel Bresciano e molto frequentata dai bergamaschi, a Cortefranca.

L’aggressione si è verificata quando mancavano poche ore all’alba di domenica 14 gennaio nel parcheggio del locale. Un giovane 19enne di Iseo, accompagnato dalla fidanzata, è stato picchiato da altri quattro avventori della discoteca. Non è la prima volta che succede all’interno del piazzale del noto locale. Sembra che il diverbio tra il giovane e il gruppo sia scattato all’interno della discoteca e per futili motivi. Al momento dell’uscita, poco prima delle 5, il ragazzo da una parte e la banda dall’altra si sono poi presi a calci e pugni.

La situazione è degenerata e uno del gruppo ha sferrato un pugno al volto del 19enne, forse anche con un oggetto. Poi i quattro sono fuggiti, mentre la fidanzata del ragazzo aggredito, finito a terra con una ferita al capo, ha allertato il 112 chiedendo l’intervento dei soccorsi e carabinieri. Sul luogo sono quindi giunte un’ambulanza e l’automedica con i militari della compagnia di Chiari per ricostruire quanto accaduto. Il 19enne è stato portato all’ospedale Civile di Brescia dove si trova in prognosi riservata per un trauma cranico facciale. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare i componenti del gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA