Quarantena, si studiano nuove regole. Fontana: «Ridurla per chi ha la terza dose» Si sta valutando la possibilità di ridurre i tempi di quarantena per chi ha ricevuto la terza dose. Il commissario Figliuolo ne ha parlato lunedì 27 dicembre con il ministro Speranza: «Gli scienziati sono al lavoro». Atteso il parere del Cts. Fontana: «Chi ha fatto la terza è più difficile che si contagi e quindi probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria».

«La riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina con il ministro Speranza. Gli scienziati con l’Istituito superiore di Sanità stanno studiando, le quarantene oggi sono diverse a seconda che si sia vaccinati o meno, si sta vedendo cosa mettere in campo». Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all’hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo, in merito a una possibile revisione dell’attuale sistema di quarantene. «Monitoriamo con molta attenzione quello che accade nei Paesi di riferimento, poi c’è una cabina di regia che vedrà cosa fare» aggiunge.

Si sta valutando, in particolare. la possibilità di ridurre i tempi di quarantena per chi ha già ricevuto il booster. È quanto riporta l’Ansa citando fonti qualificate che sottolineano che, qualora una persona abbia ricevuto la terza dose venga a contatto con un positivo, deve restare in isolamento per alcuni giorni. La durata si sta valutando.

«La riduzione della quarantena per chi ha già ricevuto la terza dose, la considero una riflessione necessaria. Chi ha fatto la terza è più difficile che si contagi e quindi probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria. Abbiamo la necessità di avere una sollecita e precisa indicazione sul tema da parte dagli scienziati del Cts. La risposta al Covid si deve adeguare al mutare della aggressione del virus, così come in questi due anni è sempre avvenuto». Lo dichiara il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

