Conte in Senato: il governo si arresta qui

«Questa crisi porta gravi rischi al Paese» Il presidente del Consiglio in questo momento sta riferendo al Senato sulla crisi di governo. «Salvini ha perseguito interessi personali».

«I tempi di questa decisione espongono a gravi rischi il nostro Paese». Lo ha detto i premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni al Senato parlando della decisione di Salvini di avviare la crisi di governo. Il discorso atteso è in corso dalle 15 di martedì 20 agosto.

«Ho sempre limpidamente sostenuto che in caso interruzione anticipata dell’azione di governo sarei tornato qui dove inizialmente ho raccolto la fiducia. È un’iniziativa nata non dal vezzo di un giurista o da un moto di orgogli, ma dalla convinzione che il confronto in quest’aula sia lo strumento più efficace per il funzionamento della democrazia» ha chiarito subito il presidente del Consiglio.

Questo passaggio «merita di essere chiarito in un pubblico dibattito che consenta trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. Io ho garantito che questa sarebbe stata un’esperienza di governo all’insegna della trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni rilasciate sui social o per strada».

Il riferimento è al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che gli siede accanto in Aula. «La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell’Interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito».

Il premier Conte si è poi soffermato sui rischi di una crisi di governo legata all’economia e al rapporto istituzionale con l’Ue. «Questa crisi interviene in un momento delicato dell’interlocuzione con le istituzioni Ue. In questi giorni si stanno per concludere le trattativa per i commissari e io mi sono adoperato per garantire all’Italia un ruolo centrale. È evidente che l’Italia corre il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva debolezza». «Il nuovo governo avrebbe difficoltà nel contrastare l’aumento dell’iva e sarebbe esposto agli sbalzi dello spread».

«Quando si assumono così rilevanti incarichi istituzionali e dando il via del governo del cambiamento si assumo precisi doveri verso i cittadini e verso lo Stato». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato. «Far votare i cittadini è l’essenza della democrazia, sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile». Conte parla di grave imprudenza istituzionale del ministro Salvini e poi si rivolge agli (ex) alleati della Lega.

«Amici della Lega, avete tentato di comunicare l’idea del governo dei No e, così, avete macchiato 14 mesi di intensa attività di governo pur di alimentare questa grancassa mediatica. Così, avete offeso non solo il mio impegno personale, e passi, ma anche la costante dedizione dei ministri». «Avete offuscato la miriade di iniziative come il rilancio per il Sud. Ricordo ad esempio che ora abbiamo un solo piano tariffario per le autostrade, la riforma dello sport, l’assegnazione delle olimpiadi invernali, questo è un governo che ha lavorato intensamente sino all’ultimo giorno altro che governo dei no». Forti le contestazioni alle parole di Conte della compagine leghista in Senato ripresa anche dal presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.

«L’azione di governo si arresta» ha poi dichiarato il primo ministro. «La crisi in atto compromette l’azione di questo governo che qui si arresta» ha dichiarato nel suo intervento in Senato e ha poi chiarito che si recherà al Colle per presentare le sue dimissioni al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Ora il presidente della Repubblica guiderà il Paese in questo passaggio delicato. Colgo l’occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato».

Solo Pd, Leu ed Fdi applaudono quando Giuseppe Conte annuncia la fine della sua esperienza di governo. Immobili tutti gli altri. Il discorso di Conte è durato circa 50 minuti.

