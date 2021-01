Fontana, Moratti vice e assessore

Tre nuovi assessori in Regione All’ex ministro dell’Istruzione anche la vicepresidenza della Regione. La diretta della conferenza stampa.

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato in una conferenza stampa da Palazzo Lombardia nella mattinata di venerdì 8 gennaio la sua nuova Giunta: Letizia Moratti, 71 anni, ex ministra dell’Istruzione, sarà il nuovo assessore al Welfare al posto di Giulio Gallera. L’ex sindaca di Milano, in quota Forza Italia, sarà anche vice presidente della Regione, diventando «braccio destro» di Fontana.

Assieme a Letizia Moratti, entrano in giunta anche due deputati della Lega che hanno fatto parte del primo governo Conte e cioè l’ex ministro per la Famiglia Alessandra Locatelli e l’ex sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Guido Guidesi. Giulio Gallera non avrà alcun incarico nella nuova giunta della Lombardia, ha spiegato Fontana: «Giulio Gallera ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l’avvicendamento», ha detto Fontana.

«Abbiamo voluto concentraci per mettere nuove forze, fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione e per fare in modo che la Lombardia possa ricominciare a correre, con la stessa forza con cui ha corso negli scorsi anni» ha aggiunto Fontana. «La Lombardia deve essere la regione che contribuisce a trascinare l’intero sistema Paese, è troppo importante per il sistema paese», ha aggiunto Fontana.

