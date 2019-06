Rischia di annegare in piscina

Bimbo di 9 anni ricoverato a Bergamo L’incidente nella piscina comunale di Cantù: trasportato in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Paura per un bambino di 9 anni che si è sentito male, rischiando l’annegamento, mentre stava giocando con i compagni nella piscina di via Papa Giovanni XXIII a Cantù in provincia di Como. È successo alle 11 di martedì 18 giugno. Sul posto sono intervenute un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso per prestare aiuto al piccolo. Il bimbo è stato trasportato in condizioni critiche con l’eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche ai carabinieri per ricostruire la vicenda.

