Salgono i contagi a livello nazionale

Mai così alti dal 24 aprile scorso Continuano a salire i contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi casi. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021.

Continuano a salire i contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi casi. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021. Sono 118.932 i tamponi effettuati, circa 1.300 in meno rispetto a venerdì 2 ottobre. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 322.751. In lieve aumento il numero delle vittime: 27 in un giorno, per un totale di 35.968 (ieri erano state 23).

Sono 55.566 gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia, 1.569 più di venerdì 2 ottobre. I dati del ministero della Salute rilevano ancora una lieve la crescita dei pazienti ospedalizzati: nelle terapie intensive ci sono oggi (sabato 3 ottobre) 297 persone, tre in più nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti ordinari sono 3.205, rispetto a ieri 63 in più. In isolamento domiciliare ci sono 52.064 persone: 1.503 in più. Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 231.217 con un incremento di 1.247 in un giorno.

È intanto in fase di studio il nuovo Dpcm sull’emergenza coronavirus che il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe presentare nell’aula del Senato nel pomeriggio di martedì 6 ottobre. Sulle comunicazioni saranno votate risoluzioni dall’Assemblea. Secondo l’Ansa se l’Rt sale una delle misure che il prossimo Dpcm potrebbe suggerire per alcuni luoghi o territori è quello del limite orario dei locali, in particolare di ristoranti e pub. L’intento sarebbe quello, nel caso di un peggioramento della situazione epidemiologica, di limitare il rischio di assembramenti in particolare nei luoghi e nelle fasce orarie a più alta frequentazione. L’opzione di inserire o inasprire la misura potrebbe essere demandata alle Regioni, laddove lo ritengano necessario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA