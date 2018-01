Scintille e fumo prima del deragliamento

Il video del treno alla stazione di Pioltello Scintille e fumo poco prima dello schianto. Nel video del sistema di videosorveglianza della stazione di Pioltello si vede chiaramente il convoglio transitare e lasciare dietro di sé scintille e fumo.

Scintille e fumo a 140 chilometri orari, poi il deragliamento e lo schianto che ha provocato tre morti e decine di feriti. Le immagini sono tratte dal video del sistema di sorveglianza della stazione di Pioltello, diffuse nel tardo pomeriggio di venerdì. Secondo una prima ricostruzione la terza carrozza del convoglio sarebbe uscita dai binari un chilometro prima della stazione. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, poche ore dopo l’incidente, hanno ravvisato un cedimento strutturale del binario 2.3 km prima del luogo in cui i vagoni hanno terminato la loro corsa. Non è ancora chiaro se sia stata questa la causa del deragliamento: è stata aperta un’inchiesta per fare piena luce sulla tragedia. Il video potrebbe chiarire meglio le cause dell’incidente e accertare se ci siano stati altri cedimenti oltre al binario.

IL VIDEO

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA