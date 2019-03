Scontri tra polizia e tifosi atalantini

Il questore di Firenze prefetto a Imperia Alberto Intini, a una settimana dagli episodi ancora non chiariti tra agenti e ultrà, è stato assegnato a un nuovo incarico.

Nuovi incarichi al ministero dell’interno. Sono stati nominati 15 nuovi prefetti e tra questi c’è anche il questore di Firenze, Alberto Intini, 63 anni, romano, che è stato nominato prefetto di Imperia. Dopo tre anni di incarico e proprio una settimana dopo il caso degli scontri tra ultrà atalantini e polizia al termine della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta.

Ancora non c’è il nome del suo sostituto. Era noto che il Viminale in questi giorni avrebbe messo in atto un movimento nella sua organizzazione sul territorio ma certo lo spostamento del questore fiorentino non potrà non far discutere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA