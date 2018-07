Sei mesi fa il disastro sui binari di Pioltello

La rabbia dei pendolari: siamo al punto 0 Sono passati sei mesi dalla strage di Pioltello in cui persero la vita tre donne: il ricordo delle vittime e l’amarezza dei pendolari.

Sono passati sei mesi dalla tragedia di Pioltello in cui persero la vita tre donne, due di origine bergamasca, che viaggiavano sul treno pendolari di sei vagoni delle 7 di mattina da Cremona a Milano Porta Garibaldi. Le tre vetture centrali del convoglio del regionale 10452 finirono fuori asse nei pressi della stazione di Pioltello il 25 gennaio causando altri 50 feriti.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati i vertici di Trenord ed Rfi e le indagini sono in corso per fare luce sulle cause del disastro ferroviario. Gli ultimi sviluppi si concentrano sugli accertamenti tecnici sul giunto collocato nel cosiddetto «punto zero» dove si sarebbe staccato il pezzo di rotaia all’origine della sciagura.

Intanto, a sei mesi di distanza, sono proprio i pendolari che ogni giorno percorrono quella linea a fare memoria della strage, delle sue vittime e dei tempi lunghi dell’iter giudiziario per chiarire le responsabilità. Lo scrivono in un post affidato a Facebook sul gruppo Conitato pendolari Romano: «Siamo a 6 mesi dall’incidente di Pioltello , il mio pensiero è sempre per le vittime , ad oggi siamo ancora al “punto zero”: ritardi , soppressioni , sicurezza e pulizia sono all’ordine del giorno».

