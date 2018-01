(Foto by Giornale di Brescia)

Senza patente, ubriaco e non assicurato

Sebino, provoca incidente con sei feriti Niente patente, alla guida di un’auto senza assicurazione ed è risultato anche positivo al primo esame dell’alcoltest.

Sono i primi accertamenti svolti dalla Polizia stradale di Iseo nei confronti di un 30enne, di origine tunisina, che domenica mattina ha innescato un grave incidente nella galleria Trentapassi. Lo ha reso noto il Giornale di Brescia. Nello schianto sono rimaste ferite sei persone, di cui due gravi. Stando a quanto accertato dagli investigatori fin qui comunque, la Bmw 320 - forse in sorpasso - avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia scontrandosi frontalmente contro un Fiat Fiorino condotto da un 54enne di Fiorenzuola e poi contro l’auto su cui viaggiavano due infermiere camune che stavano raggiungendo l’ospedale di Iseo per il turno del mattino. Le due colleghe sono ricoverate a Lovere e le loro condizioni non sarebbero gravi.

