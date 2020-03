«Struttura sanitaria sta facendo miracoli»

Fontana: ma ora i contagi devono fermarsi «Per invertire il trend stiamo pensando anche ad altre soluzioni ma una delle difficoltà è che non riusciamo a trovare macchinari e strumenti indispensabili per aumentare la nostra capacità ricettiva».

L’aver applicato le ulteriori misure restrittive, chieste dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, a tutta Italia è una «buona precauzione» per impedire che «quello che accade da noi possa estendersi nel resto del paese». Lo spiega Attilio Fontana in un’intervista a La Stampa.

Solo mercoledì in Lombardia ci sono stati altri 1.500 contagiati e la struttura sanitaria lombarda «sta facendo miracoli», ma anche i miracoli, adesso «rischiano di non bastare. Se la curva dei contagi aumenta non saremo più capaci di dare risposte». Per invertire il trend «stiamo pensando anche ad altre soluzioni ma una delle difficoltà è che non riusciamo a trovare macchinari e strumenti indispensabili per aumentare la nostra capacità ricettiva». C’è già pronto «un progetto per un nuovo ospedale a City Life, da 300 posti. E stiamo cercando di acquistare respiratori in tutto il mondo. Purtroppo non è facile, sono tutti terrorizzati».

I focolai ora «sono nella Bergamasca e sta partendo con virulenza anche Brescia. Nel Lodigiano invece la situazione si è attenuta e questo dimostra che la chiusura era giusta».

Teoricamente «avremmo bisogno di almeno 500 medici e 1.200 infermieri. Quelli che riusciremo ad assumere adesso sono 400 medici e 5-600 infermieri. Inoltre contiamo di aggiungere altri 500 posti per la rianimazione».

