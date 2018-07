Telecamere negli asili nido

Piano sicurezza della Regione Regione Lombardia ha stanziato 600 mila euro per l’installazione di telecamere all’interno degli asili nido e nei micronidi regionali e altri 300 mila per interventi di formazione e prevenzione” degli operatori che lavorano in queste strutture

La sperimentazione partirà su base volontaria, quindi su esplicita richiesta delle scuole. I fondi regionali saranno ripartiti così: 150 mila euro all’anno nel biennio 2018-2019 per la formazione (in capo alle Ats) e l’informazione di operatori e famiglie e 300 mila euro all’anno nel 2019 e nel 2020 per l’installazione, in via sperimentale, di sistemi di videosorveglianza. «È un intervento importante – spiega il presidente Attilio Fontana - che va nella direzione di prevenire. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito impotenti a molte situazioni che hanno coinvolto famiglie e strutture educative chiamate a introdurre i bambini alla vita sociale e a favorire la conciliazione tra vita e lavoro delle donne. Una delega importante che ho affidato all’assessore Piani. La fatica a scoprire e a riconoscere le difficoltà dei minori e i sintomi del disagio hanno mosso il doveroso impegno di Regione Lombardia a sostenere questa iniziativa che vede in prima linea anche il Consiglio Regionale, che ringrazio per la preziosa collaborazione, a dimostrazione della loro grande sensibilità. Sono certo che consigliere e consiglieri sapranno valorizzarla nel proseguimento dell’iter».

