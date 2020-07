Telgate, si schiaccia il torace sul lavoro

Elisoccorso per un 49enne, grave L’incidente è avvenuto alle 7.20 di martedì mattina in una ditta di Telgate.

Si è alzato in volo l’elisoccorso per portare in ospedale ai Civili di Brescia in codice rosso, un uomo di 49 anni che stava lavorando in una ditta di via Francesco Nullo a Telgate. Per cause ancora da accertare l’uomo ha subìto lo schiacciamento del torace.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

