Terrore a Nizza, tre morti e alcuni feriti

Due vittime decapitate nella cattedrale Preso il responsabile. Il presidente francese, Emmanuel Macron, si sta recando presso l’unità di crisi aperta al ministero dell’Interno di Parigi.

Attacco all’arma bianca nei pressi della chiesa di Notre-Dame, a Nizza nella mattinata di giovedì 29 ottobre: secondo un primo bilancio ci sarebbero almeno tre i morti e diversi feriti. Il deputato di zona, Eric Ciotti, parla su Twitter di attentato.

Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero due donne e un uomo. Le due persone morte all’interno della Cattedrale sono state decapitate o sgozzate mentre una terza vittima, una donna, si è rifugiata in un bar vicino alla chiesa ma è morta poco dopo per le ferite riportate.

C’è già conferma del fermo dell’autore dell’attacco. «Tutto lascia supporre un attentato terroristico in seno alla basilica di Notre-Dame», dice il sindaco Christian Estrosi. Le autorità francesi lanciano un forte appello ad evitare la zona dell’attacco nei pressi della Basilica di Notre-Dame, a Nizza. «Evitate il settore e seguite le indicazioni», ha scritto il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin.

«Sono almeno tre i morti»: lo ha detto ai microfoni di BFM- TV Laurent Martin de Fremont, ufficiale di polizia di Nizza. Ci sono altri feriti nell’attentato nella chiesa di Notre-Dame. L’aggressore, ha detto i funzionario, è stato ferito e si trova in ospedale. Non si esclude la presenza di complici.

Ore 10.50: Il presidente francese, Emmanuel Macron, si sta recando presso l’unità di crisi aperta al ministero dell’Interno di Parigi, in Place Beauvau, in seguito all’attacco alla basilica Notre-Dame di Nizza: è quanto afferma l’Eliseo. L’inchiesta sull’attacco a Nizza è stata affidata alla procura antiterrorismo. Al momento si tratta di un’inchiesta per «omicidio» e «tentato omicidio».

Ore 11.14: Le vittime dell’attentato nella chiesa di Notre-Dame a Nizza sono 3, due donne e un uomo, secondo quanto confermano fonti della polizia a BFM-TV. Le due persone morte all’interno della cattedrale sono state «sgozzate” o «decapitate», secondo le diverse fonti. Una terza vittima, una donna, si è rifugiata in un bar vicino alla chiesa, dove è morta poco dopo per le conseguenze delle ferite, riferisce la radio France Info.

Ore 11.30: «Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi. Nous Sommes Unis!». Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte in merito all’attentato di Nizza.

Ore 11.40: Un uomo armato di un coltello è stato ucciso dalla polizia ad Avignone: è quanto riferisce radio Europe 1, precisando che l’uomo avrebbe tentato di attaccare dei poliziotti in strada, verso le 11:15. L’aggressore avrebbe gridato «Allah Akbar».

© RIPRODUZIONE RISERVATA