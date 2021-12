Ue, vaccino Pfizer per i bambini disponibile dal 13 dicembre La presidente della Commissione europea: è tempo di discutere dell’obbligo vaccinale.

«Le dosi del vaccino Pfizer per i bambini saranno pronte dal 13 dicembre»: lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa sull’emergenza Covid in corso a Bruxelles nella mattinata di mercoledì 1 dicembre.

«Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato ma è tempo di discutere sull’obbligo vaccinale» ha sottolineato anche la presidente Von der Leyen.

La presidente della Commissione europea ha anche dato gli ultimi aggiornamenti sulla variante Omicron: «Ringrazio il Sudafrica per la velocità con cui ci ha avvertiti su Omicron. Ci ha dato l’opportunità di agire velocemente. Ogni giorno conta in questa situazione. L’Oms considera Omicron ad alto rischio, non conosciamo tutto di Omicron, ma sappiamo abbastanza da essere preoccupati. È una corsa contro il tempo», ha detto von der Leyen. «Gli scienziati dicono di non saperne abbastanza» su Omicron. «Servono due o tre settimane, che in pandemia sono un’eternità. Per questo la raccomandazione è vaccinatevi. Speriamo per il meglio, ma prepariamoci al peggio».

