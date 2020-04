Ultimato a mezzogiorno il ponte di Genova

Conte: «Il cantiere dell’Italia che si rialza» Ultimato, a mezzogiorno in punto di martedì 28 aprile, il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto di Genova: ora il tracciato del nuovo ponte è completato, è lungo 1067 metri.

Sono state usate 17.500 tonnellate di acciaio. L’operazione è stata salutata dal suono delle sirene del cantiere e delle navi alla fonda e di alcune aziende. A nemmeno due anni dal crollo del Morandi, il 14 agosto 2018 (43 morti), Genova è ricucita. Oggi, come allora, piove. Ci vorranno comunque ancora diverse settimane perché l’opera possa essere aperta alla circolazione.

Da sinistra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il volto coperto da una mascherina sanitaria

«È un cantiere simbolo per Genova, per la Repubblica e per l’Italia intera. È il cantiere dell’Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le maniche, che non si lascia abbattere e sopraffare neppure da una tragedia così dolorosa. È un’Italia che mette insieme competenze e senso del dovere». Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Genova in occasione del varo dell’ultima campata del nuovo ponte.

«Quel crollo - ha aggiunto - fu impressionante e le immagini hanno fatto il giro del mondo. Adesso lo faranno queste immagini» che per Conte sono il simbolo «della creatività italiana». «Ricongiungiamo una importante arteria di comunicazione al centro, al cuore, della città di Genova. La portata concreta di questa giornata è nel fatto che c’è un progetto reale che sta giungendo a completamento. Qualcuno ha parlato di miracolo: credo sia possibile parlare di miracolo, senza enfasi, perché c’è il lavoro di tanti qui, dell’autorità pubblica, dei progettisti e in particolare Renzo Piano, degli operai e i tecnici». Sono sempre parole del premier Conte che ha continuato così: «Lo Stato non ha mai abbandonato Genova. Lo abbiamo detto subito: Genova non sarà lasciata sola. Oggi suturiamo una ferita. Siamo consapevoli che questa ferita non potrà essere completamente rimarginata perché ci sono 43 vittime. In questa giornata particolare, non dimentichiamo. Siamo consapevoli che i giudizi di responsabilità non si sono ancora completati e devono completarsi. Ci stiamo impegnando perché tragedie del genere non si ripetano più».

«Siamo convinti che non sia un’illusione quella di cambiare il mondo. Credo che vedere quest’opera quasi realizzata sia un segnale straordinario che anche in questo tempo difficile possiamo ogni giorno continuare a cambiare il mondo». È il commento della ministra dei Trasporti Paola De Micheli al varo dell’ultima campata. «Credo che il primo dovere per noi sia quello di garantire la sicurezza. Non vorrei più vivere un’esperienza come questa. Il nostro dovere sarà impedire che accada ancora». «Il Paese ha infrastrutture e ha bisogno di curarle», ha aggiunto parlando del «tentativo di metterne in campo di nuove con un grande piano che presenteremo. Anche se c’è stato Covid non abbiamo smesso di lavorare a un piano sulla Liguria».

«Ve lo chiedo mettendomi in ginocchio, al Paese serve un grande piano, il piano del Governo Conte, come il piano Marshall, per farlo ripartire. Da Genova parte un grande messaggio». Lo ha detto l’Ad di Salini Impregilo, Pietro Salini. «C’è gente che aspetta di lavorare, ci sono genitori che non sanno cosa far fare ai figli, ecco perché serve un grande piano per ristrutturare il Paese, perché sappiamo che il calcestruzzo dura 50 anni». E ricordando la tragedia Salini ha sottolineato: «Come è possibile che possa essere accaduto, con il nostro sapere, noi che abbiamo una storia per le infrastrutture, le abbiamo insegnate a tutti. Ma è accaduto». Ed ha aggiunto: «Abbiamo ricostruito in fretta, con le nostre mani, il nostro sapere. Oggi non ci possiamo abbracciare o stringerci le mani. Ma facciamolo idealmente, alziamo tutti le mani, è il nostro modo di abbracciarci».

«Come Fincantieri staremo al fianco del governo che vuole ripartire». Lo ha detto l’ad Fincantieri Giuseppe Bono, in occasione del varo. «Ci troviamo di fronte a una crisi epocale - ha aggiunto - che stiamo affrontando guardando al futuro e non all’immediato». Per Bono, bisogna «individuare direttrici e nuovi settori sui quali puntare».

Il ponte di Genova «credo sia anche il simbolo di un’Italia che ce la fa a ripartire. Il fatto di avere qua tutte le istituzioni significa che in questo Paese su obiettivi comuni può esserci una politica sola. Non dimentico che siamo qua tutti oggi ma eravamo qua anche quando tutto è iniziato con quella immane tragedia». Lo ha sottolineato il presidente di Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. «In ogni saldatura del ponte, gettata di cemento fatta nei tempi rispettati - ha aggiunto - c’è una piccola minima consolazione per le famiglie di quelle 43 morti assurdi, che hanno almeno una risposta delle istituzioni e spero possa rincuorare quella mancanza»

Il varo dell’ultimo impalcato del ponte di Genova «è un messaggio per Genova e anche per l’Italia. Questo modello con cui abbiamo lavorato, costruisce un futuro anche per l’Italia, soprattutto uscendo da un periodo come questo. Sono sicuro che riusciremo a vincere la sfida, come abbiamo vinto questa». Sono state le parole del commissario per la ricostruzione del Ponte di Genova e sindaco di Genova Marco Bucci.

