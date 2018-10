Un limite alle telefonate commerciali

Via al prefisso unico per riconoscerle Nuove regole – finalmente diranno i cittadini – per le telefonate commerciali. Il Garante ha previsto che abbiano tutte un unico prefisso, così saranno immediatamente riconoscibili.

Tenete bene a mente questo numero: 0844. È il prefisso con cui saranno identificate tutte le telefonate commerciali. Lo ha deciso il Garante delle comunicazioni. Chiunque chiamerà per proporre nuovi abbonamenti per lo smartphone, per internet, luce e gas, pay tv, lo farà da un numero con un prefisso chiaro e riconoscibile da tutti i cittadini. Come comunicato dallo stesso garante, «l’istituzione di prefissi nazionali vale per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato». C’è già un’eccezione: I call center incaricati di condurre una campagna di offerte da una società (ed è la stragrande maggioranza dei casi) potranno utilizzare un numero che inizia per «0» o per «3» (come se si trattasse di un cellulare).

Sarà attivato anche un altro numero, lo «0843», per le indagini di tipo statistico. Tranne per l’Istat, l’Istituto statistico nazionale, che potrà utilizzare un numero speciale per le sue campagne di raccolta informazioni di «pubblica utilità».

