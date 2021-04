Vaccinazioni in Lombardia, da lunedì 19 prenotazioni per gli over 65. Fontana: «Numeri da zona gialla»

«Da lunedì prossimo, 19 aprile, apriremo le prenotazioni per la fascia degli over 65, quindi potrò mettermi in lista anch’io». Lo ha detto il presidente della Regione Lomabrdia Attilio Fontana.